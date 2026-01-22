London. Die Fußballregelhüter haben den nächsten Schritt zu neuen Befugnissen für die Videoschiedsrichter gemacht. So sollen künftig auch bei eindeutig falschen Eckballentscheidungen und bei faktisch zu Unrecht gegebenen gelben Karten, die als zweite Verwarnung zu gelb-roten Karten führen, die Referees an den Bildschirmen eine Überprüfung starten können. Auch dem falschen Team zugeordnete gelbe und rote Karten sollen korrigiert werden können. (dpa/jW)