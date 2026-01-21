Rob Hirst, Schlagzeuger, Songwriter und Mitbegründer der australischen Rockband Midnight Oil, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen bekanntgab, starb Hirst friedlich und »im Kreis seiner Liebsten«, nachdem er fast drei Jahre lang gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte. Midnight Oil hatten sich 1976 in Sydney formiert und waren in den folgenden Jahrzehnten mit politisch engagierten Rocksongs weltweit berühmt geworden. In dem Hit »Beds Are Burning« kritisierte die Gruppe Vertreibung und schlechte Lebensbedingungen der Aboriginal People, forderte die Rückgabe ihres Landes. Der Song wurde zu einer Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens. (dpa/jW)