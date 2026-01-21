Ralph Towner verstorben
Der als Meister der zwölfsaitigen Gitarre gefeierte US-Jazzmusiker Ralph Towner ist tot. Der Künstler starb am Sonntag im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Rom, wie ein Sprecher seines Musiklabels ECM Records der dpa bestätigte. Bekannt wurde der 1940 im US-Bundesstaat Washington geborene Towner mit der 1970 gegründeten Band Oregon. Er spielte Keyboard und Gitarre, schrieb Songs. Towner, führender Vertreter des progressiven Jazz, hat zahlreiche Soloalben eingespielt, wirkte in Bandprojekten und an den Alben anderer Musiker mit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Großraumvom 21.01.2026
-
Nachschlag: Es soll Bomben regnenvom 21.01.2026
-
Vorschlagvom 21.01.2026
-
Veranstaltungenvom 21.01.2026
-
Barke, Finzi, Micheel, Kinskivom 21.01.2026
-
Klatscher von Bedeutungvom 21.01.2026
-
Etwas muss sterbenvom 21.01.2026
-
Verdeckte Ermittlungvom 21.01.2026