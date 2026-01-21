Der als Meister der zwölfsaitigen Gitarre gefeierte US-Jazzmusiker Ralph Towner ist tot. Der Künstler starb am Sonntag im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Rom, wie ein Sprecher seines Musiklabels ECM Records der dpa bestätigte. Bekannt wurde der 1940 im US-Bundesstaat Washington geborene Towner mit der 1970 gegründeten Band Oregon. Er spielte Keyboard und Gitarre, schrieb Songs. Towner, führender Vertreter des progressiven Jazz, hat zahlreiche Soloalben eingespielt, wirkte in Bandprojekten und an den Alben anderer Musiker mit. (dpa/jW)