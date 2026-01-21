Die Spezialoperation zur Rettung Grönlands ist erfolgreich abgeschlossen, die 14 deutschen Kämpfer sind bereits zurück auf dem Kontinent. Ursprünglich war nur ein 13er-Team geplant gewesen, doch wurde die Anzahl der Bewaffneten kurzfristig auf 15 angepasst. Vom 13. Krieger fehlt bis jetzt jede Spur. Leider ist es der Spezialeinheit nicht gelungen, die zwei vermissten Hundeschlitten ausfindig zu machen, die Grönlands Küsten vor russisch-chinesischen Invasionen schützen. Doch dafür hat sie 3.000 Fahrradhelme an die Grönländer ausgeliefert (ursprünglich 2022 zur Verteidigung der Ukraine bestellt) sowie im Auftrag von Biontech und Pfizer auf der Insel mehrere hundert Tonnen von Covid-19-Impfstoff mit einer Grußbotschaft von Ursula von der Leyen entsorgt sowie nichtsahnenden Einwohnern eine unbestimmte Anzahl von FFP-2-Masken im Wert von fünf Milliarden Euro aus persönlichen Beständen von Jens Spahn aufgeschwatzt.