Denis Balibouse/REUTERS Fürsten der Finsternis. JD Vance, Donald Trump und Armin Pappberger repräsentieren bei diesem Protest die dunkle Seite der Macht, Davos, 18. Januar 2026

Die Zukunft, die die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos vor sich sehen, scheint düster. Das zeigt der neue Global Risks Report, ein Bericht, den das Forum jährlich publiziert und der, gestützt auf eine Umfrage unter mehr als 1.300 Führungskräften und Experten, die größten weltweiten Gefahren für die kommenden Jahre identifizieren helfen soll. Auf Platz eins steht dieses Jahr zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum die »geoökonomische Konfrontation« – sprich: die Wirtschaftskriege, die die transatlantischen Mächte und vor allem die USA angezettelt haben. Auch deren Folgen, etwa drohender ökonomischer Niedergang, werden als hochgefährlich eingestuft. Das gilt auch für die Begleiterscheinungen dieser und anderer Konflikte – etwa für Cyberattacken und für Desinformation. Mit halbwegs stabilen Verhältnissen rechnen für die absehbare Zukunft gerade einmal zehn Prozent. 50 Prozent sagen für die Zeit bis 2028 »turbulente« oder »stürmische« Verhältnisse voraus, sogar 57 Prozent für die Zeit bis 2036.

Unter anderen Umständen stünden beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum andere Themen stärker im Vordergrund. Mirek Dušek, geschäftsführender Direktor des Forums, der für das Programm des Events in Davos zuständig ist, konstatierte gegenüber dem Handelsblatt: »Die wirtschaftliche Dynamik rund um künstliche Intelligenz ist enorm.« Neben riesigen ökonomischen Chancen stehen freilich auch große Gefahren, vor allem auf längere Sicht; so stufen es jedenfalls die Führungskräfte und Experten ein, die sich für den Global Risks Report befragen ließen. Rangieren negative Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) laut ihrer Einschätzung für die Zeit bis 2028 auf der Rangliste der Risiken noch recht weit hinten, so gelten sie ihnen für die Jahre bis 2036 schon als fünftgrößte Gefahr überhaupt. Klar: Die Bedeutung der KI – und damit die Notwendigkeit, sie wie auch die mit ihr verbundenen Gefahren stärker zu thematisieren – wächst rasant.

Der steigende Einfluss der KI- bzw. der IT-Branche insgesamt spiegelt sich auch in der personellen Zusammensetzung des Weltwirtschaftsforums. »Früher haben die Bankenchefs Davos dominiert«, berichtete zu Wochenbeginn bei N-TV die Finanzexpertin Sandra Navidi. Zuletzt jedoch hätten »die Techgiganten aus den USA enorm an Bedeutung gewonnen«. Sie prägten »zunehmend das Programm«. Neben 65 Staats- und Regierungschefs und fast 400 weiteren Regierungsmitgliedern – bei mehr als 3.000 Teilnehmern aus 130 Staaten – nehmen diesmal Techbosse von Satya Nadella (Microsoft) über Alex Karp (Palantir) bis zu Jensen Huang (Nvidia) an den Debatten teil. Auch die Chefs von KI-Unternehmen wie Anthropic oder Google Deepmind sind vertreten. Die Techmilliardäre, deren Reichtum weiter rasant wächst, gelten als Treiber einer weltweit steigenden sozialen Ungleichheit, die und deren Folgen zynischerweise im Global Risks Report als größte globale Zukunftsgefahren eingestuft werden.

An diesem Mittwoch wird US-Präsident Donald Trump in Davos erwartet. Berichten zufolge könnte er dort die Mitgliederliste seines geplanten »Friedensrats« für Gaza vorstellen, der eine neue Fremdherrschaft über den Gazastreifen koordinieren soll. Trump will sich darin offenbar den Vorsitz und ein Vetorecht sichern. Beobachter warnen, der US-Oligarch wolle den »Friedensrat« womöglich zu einer Institution ausbauen, die den UN-Sicherheitsrat ersetzen soll. Er wird voraussichtlich mit der größten US-Delegation anreisen, die das Weltwirtschaftsforum jemals besucht hat, darunter mehrere Milliardäre, die – wie Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick – offizielle US-Regierungsposten innehaben, aber auch solche aus seinem Clan oder seinem Freundeskreis, die informell in Washington mitregieren wie Jared Kushner oder Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff. Der US-Präsident habe das Weltwirtschaftsforum »mit seiner Agenda regelrecht gekapert«, urteilte N-TV-Expertin Navidi. In der Schweiz ist bereits von einem »Welt-Trump-­Forum« die Rede.

Das bezieht sich darauf, dass Trumps Anwesenheit das diesjährige Davos-Event schon jetzt dominiert – insbesondere wegen der zahllosen Konflikte, die seine Regierung losgetreten hat oder in die sie verwickelt ist und über die nun verhandelt werden könnte. Dazu gehört nicht zuletzt die Auseinandersetzung um Grönland, das Trump den USA einverleiben will – wenn nötig mit militärischen Mitteln. Navidi riet im Handelsblatt, die EU müsse »geschlossen und bestimmt auftreten«: »Wenn die Geschichte eines gezeigt hat, dann, dass diejenigen, die sich nicht verteidigen, übernommen werden.« Verhandelt werden soll in Davos nicht zuletzt über den Ukraine-Krieg – und dies, obwohl die Organisatoren wie bereits zuvor keine Repräsentanten Russlands in die Schweizer Alpen eingeladen haben. Spekulation bleiben muss einstweilen, ob Trump sich mit dem Anführer der britischen Ultrarechtspartei Reform UK, Nigel Farage, treffen wird – ähnlich wie Vize­präsident JD Vance am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« 2025 AfD-Chefin Alice Weidel empfing. Farage, dessen Partei in Umfragen klar führt, ist im Moment dabei, seine Kontakte in die internationale Business- und Politelite zu stärken, die seine Partei zu bekämpfen vorgibt, und kommt deshalb erstmals nach Davos.