PiwittVon Florian Günther
Da saß er nun auf dieser Bank
vor dem Hotel, den Kopf auf der Brust,
die Hände ineinander verschränkt.
*
Ein weiser Alter.
Müde von all den sinnlosen Kämpfen,
voller Narben und allein.
*
Fast wirkte es,
als ob er friedlich
schliefe.
*
Jenseits
des Betriebes.
*
Nach einer langen
Schlacht.
