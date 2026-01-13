Gegründet 1947 Mittwoch, 14. Januar 2026, Nr. 11
13.01.2026, 17:08:35 / Feuilleton
Kunst

Maler Günther Brendel gestorben

Von Peter Michel
Günther Brendel: Bauarbeiter des Alexanderplatzes. 1969, Öl auf Holz (180 x 240 cm)

Der Maler Günther Brendel ist tot. Er starb am 8. Januar 2026 starb in Berlin im Alter von 96 Jahren. Das erfuhr jW am Dienstag. Brendel stammte aus dem thüringischen Weida, wo er am 17. Januar 1930 geboren wurde. Er studierte in Weimar und Dresden und ging 1954 an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er ab 1970 die Leitung der Sektion Bau- und Bildkunst übernahm. Zu Brendels wichtigsten Werken gehören die Porträts »Paul Robeson« (1964) und »Prof. Wolfgang Heinz« (1982), das Tafelbild »Bauarbeiter des Alexanderplatzes« (1969), sein »Großes Stilleben« für den Palast der Republik (1976) und das Gemälde »Konzert für Bauarbeiter« (1985).

Ein Nachruf folgt

