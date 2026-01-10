Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Online Extra
10.01.2026, 11:19:53 / Inland
31. Rosa-Luxemburg-Konferenz

Fotoimpressionen von der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin (Teil 1)

Von junge Welt
1. von 6 Fotos
Jens Schulze
Jens Schulze
Jens Schulze
Christian-Ditsch.de
Christian-Ditsch.de
Jens Schulze

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.