Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
Aus: Ausgabe vom 19.01.2026, Seite 16 / Sport
Tennis

Erste Hilfe

Melbourne. Zeynep Sönmez schaffte in Melbourne nicht nur als erste türkische Tennisspielerin den Sprung in die zweite Runde der Australian Open, die 23jährige sicherte sich auch einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Als in ihrer Erstrundenpartie gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa im zweiten Satz ein Ballmädchen einen Schwächeanfall hatte, eilte Sönmez sofort zu Hilfe. Gemeinsam mit einem Turnierverantwortlichen stützte die Türkin das Mädchen auf dem Weg vom Platz. Bei fast 30 Grad in Melbourne war das Ballkind plötzlich umgefallen. (dpa/jW)

