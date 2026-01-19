Berlin. Nach den Zusammenstößen zwischen Hertha-Fans und Polizei in Berlin beim Zweitligaspiel gegen Schalke 04 mit mehr als 50 Verletzten und mehreren Festnahmen hat der Geschäftsführer des Berliner Klubs, Peter Görlich, eine intensive Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt. »Wir werden die Faktenlage zusammentragen und dann anständige Antworten geben und uns auch dementsprechend positionieren«, sagte Görlich nach dem Zwischenfall vor dem Osttor des Olympiastadions. Vor dem 0:0 der Berliner gegen den Tabellenführer war es beim Einlass der Heimfans zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 31 Fans und 21 Polizisten dabei verletzt. Über die Ursache der Konfrontation machten die Sicherheitskräfte und die Hertha-Fanhilfe als Fanvertretung unterschiedliche Angaben. Die Polizei beklagte wie gewohnt die Fangewalt, die Hertha-Fanhilfe sprach von einem überharten Polizeieinsatz. (dpa/jW)