Albacete. Real Madrid hat sich beim Debüt von Trainer ­Álvaro Arbeloa (r.) im spanischen Pokal kräftig blamiert. Im ersten Spiel nach der Trennung von Xabi Alonso verloren die Königlichen im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompié mit 2:3 (1:1). Ohne Superstar Kylian Mbappé enttäuschte der 20fache Pokalsieger über die komplette Spielzeit und schied gegen den Tabellensiebzehnten der Segunda División nicht unverdient aus. (dpa/jW)