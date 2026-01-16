Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 16 / Sport
Fußball
Tut weh
Albacete. Real Madrid hat sich beim Debüt von Trainer Álvaro Arbeloa (r.) im spanischen Pokal kräftig blamiert. Im ersten Spiel nach der Trennung von Xabi Alonso verloren die Königlichen im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompié mit 2:3 (1:1). Ohne Superstar Kylian Mbappé enttäuschte der 20fache Pokalsieger über die komplette Spielzeit und schied gegen den Tabellensiebzehnten der Segunda División nicht unverdient aus. (dpa/jW)
