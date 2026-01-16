Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Tut gut

München. Der FC Bayern hat die Hinrunde mit der besten Bilanz in der Geschichte der Fußballbundesliga abgeschlossen. Die Münchner gewannen beim 1. FC Köln nach Rückstand mit 3:1 (1:1). Der deutsche Rekordmeister übertraf mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz seine eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt nach 17 Spieltagen bereits elf Punkte. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.