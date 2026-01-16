München. Der FC Bayern hat die Hinrunde mit der besten Bilanz in der Geschichte der Fußballbundesliga abgeschlossen. Die Münchner gewannen beim 1. FC Köln nach Rückstand mit 3:1 (1:1). Der deutsche Rekordmeister übertraf mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz seine eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt nach 17 Spieltagen bereits elf Punkte. (dpa/jW)