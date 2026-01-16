Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 16 / Sport
Fußball
Tut gut
München. Der FC Bayern hat die Hinrunde mit der besten Bilanz in der Geschichte der Fußballbundesliga abgeschlossen. Die Münchner gewannen beim 1. FC Köln nach Rückstand mit 3:1 (1:1). Der deutsche Rekordmeister übertraf mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz seine eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt nach 17 Spieltagen bereits elf Punkte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Läuft wie geschmiertvom 16.01.2026
-
Fußball ist ein einfaches Spielvom 16.01.2026