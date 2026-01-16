Erstmals seit knapp zehn Jahren steht mit dem Drama »Amrum« von Fatih Akin wieder ein deutscher Film an der Spitze der Programmkinocharts 2025. Das teilte der Verband AG Kino – Gilde e. V. mit (Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater). Zuletzt erreichte den Angaben zufolge der Film »Toni Erdmann« (2016) als deutsche Produktion Platz eins der Arthouse-Charts hierzulande. Akins »Amrum« spielt im Jahr 1945 und basiert auf den Kindheitserinnerungen des verstorbenen Regisseurs Hark Bohm. Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Filme 2025 in den Programmkinos landet das Bob-Dylan-Biopic »Like A Complete Unknown«, dahinter folgt die Verfilmung »22 Bahnen« nach einem Roman von Caroline Wahl. (dpa/jW)