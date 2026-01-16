Inselglück
Erstmals seit knapp zehn Jahren steht mit dem Drama »Amrum« von Fatih Akin wieder ein deutscher Film an der Spitze der Programmkinocharts 2025. Das teilte der Verband AG Kino – Gilde e. V. mit (Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater). Zuletzt erreichte den Angaben zufolge der Film »Toni Erdmann« (2016) als deutsche Produktion Platz eins der Arthouse-Charts hierzulande. Akins »Amrum« spielt im Jahr 1945 und basiert auf den Kindheitserinnerungen des verstorbenen Regisseurs Hark Bohm. Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Filme 2025 in den Programmkinos landet das Bob-Dylan-Biopic »Like A Complete Unknown«, dahinter folgt die Verfilmung »22 Bahnen« nach einem Roman von Caroline Wahl. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Hilfe ist unterwegsvom 16.01.2026
-
Der Englischlehrervom 16.01.2026
-
Nachschlag: Trump-Kultvom 16.01.2026
-
Vorschlagvom 16.01.2026
-
Auf dem Weg zum Briefkastenvom 16.01.2026
-
Das Kitschige und das Spektakulärevom 16.01.2026