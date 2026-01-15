Manchester. Nach der Trennung von Trainer Rúben Amorim hat Manchester United einen Nachfolger präsentiert. Der frühere United-Profi Michael Carrick wird bis zum Saisonende die Mannschaft als Interimscoach trainieren. Der 44jährige sprach in einer Vereinsmitteilung von einer großen Ehre und betonte: »Ich weiß, was man braucht, um hier Erfolg zu haben.«

Es ist bereits das zweite Mal, dass Carrick den Posten übernimmt. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte das Traineramt bereits im Jahr 2021 für drei Spiele inne, nachdem sich der Klub von Ole Gunnar Solskjær getrennt hatte. Zuvor war Carrick Teil der Trainerteams unter Solskjær und dessen Vorgänger José Mourinho gewesen. Carricks Nachfolger war damals Ralf Rangnick, der das Amt ebenfalls interimsweise bis zum Saisonende übernahm. Nach dem Aus von Amorim wurde die Mannschaft zunächst von Carricks ehemaligem United-Kollegen Darren Fletcher betreut. (dpa/jW)