Duncans Anfang
Ein »Game of Thrones«-Ableger hat seine Weltpremiere in Berlin gefeiert. Bei der Erstaufführung der Serie »A Knight of the Seven Kingdoms« war auch der Fantasyautor und »Game of Thrones«-Erfinder George R. R. Martin anwesend. Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sind ab Montag, 19. Januar, bei dem Streamingdienst HBO Max verfügbar. Ihre Handlung spielt rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie und beruht auf Martins Trilogie »Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Feuilleton
