Elch für Rattelschneck
Hurra, jW-Leser können aufatmen. Deutschlands Satirepreis, der Göttinger Elch, wird 2026 an das Zeichnerduo Rattelschneck verliehen. Marcus Weimer (geboren 1963 in München) und Olav Westphalen (geboren 1963 in Hamburg) werden für ihre mindestens genialen Bildgeschichten ausgezeichnet. Seit den 90ern entsteht im Stil der »caricature brut« unter dem Namen Rattelschneck eine Form wunderbar seltsamer Komik, die – doch, doch – auf hohem künstlerischen Niveau hervorragende Witze macht und regelmäßig in der Titanic, der Süddeutschen Zeitung, der FAZ und täglich (!) in der jungen Welt erscheint. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
