Veranstaltungen
»31. Rosa-Luxemburg-Konferenz«. Die junge-Welt-Leserinitiative Hannover berichtet. Donnerstag, 15.1., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover
»Fasia – von trutzigen Frauen und einer Troubadora«. Film und Gespräch. Der Film zeichnet ein komplexes Bild ihrer Realität als schwarze Frau, Künstlerin und Aktivistin im Nachkriegsdeutschland. Donnerstag, 15.1., 19 Uhr. Ort: Elfer Musikclub, Kleine Rittergasse 14–20, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA, »Dritte-Welt-Haus« Frankfurt am Main
»Ihr greift uns an. Wir stehen zusammen!« Demonstration. Anlass ist der erneute Angriff auf das Wohnprojekt »Zelle 79« in Cottbus, das zum dritten Mal Ziel eines rechten Anschlags wurde. Freitag, 16.1., 18 Uhr. Ort: Ehemaliger Spreewaldbahnhof, nördlicher Ausgang des Hauptbahnhofs, Cottbus. Veranstalter: »Zelle 79«
»Wir haben es satt!« Kundgebung. Haltung zeigen! Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft weltweit. Sonnabend, 17.1., 12 Uhr. Ort: Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: »Meine Landwirtschaft«
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Zeitrechnungvom 14.01.2026
-
Nachschlag: Hätte, hätte, Taubengrippevom 14.01.2026
-
Vorschlagvom 14.01.2026
-
Testosteronträumevom 14.01.2026
-
Jordan, Gusner, Trösch, Pelikowskyvom 14.01.2026
-
Auf dem Todesmarschvom 14.01.2026
-
Es ist kompliziertvom 14.01.2026