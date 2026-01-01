Philadelphia. Die San Francisco 49ers haben Titelverteidiger Philadelphia Eagles mit einem knappen Sieg aus den NFL-Playoffs geworfen. Das 23:19 an der US-Ostküste beendete alle Hoffnungen Philadelphias auf eine Rückkehr in den Super Bowl – die 49ers dagegen können weiter von einem Heimspiel im Levi’s Stadium am 8. Februar träumen. Für die 49ers geht es am kommenden Wochenende nun zu den Seattle Seahawks: Dem Team, das San Francisco vergangene Woche noch den ersten Platz in der NFC und ein Freilos in der ersten Runde der Playoffs weggeschnappt hatte. Der herausragende Spieler war Runningback Christian McCaffrey, der im Schlussviertel zwei Touchdowns fing. »Unser Team kämpft. Wir nehmen es Tag für Tag und geben immer alles. Ob im Training oder im Spiel«, sagte der 29 Jahre alte Profi der 49ers. (dpa/jW)