Dschidda. Mit einem vermeintlich unsportlichen Verhalten bei der Siegerehrung für den FC Barcelona hat Real Madrids Superstar Kylian Mbappé für Diskussionen gesorgt. »Geste eines schlechten Verlierers«, schrieb die Sportzeitung Mundo Deportivo nach dem spanischen Supercup. Und bei Sport hieß es: »Die umstrittenste Szene des Supercup-Finales ereignete sich nach dem Schlusspfiff.« Nach ihrem 3:2-Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für den Verlierer. Als die Real-Spieler ihre Medaillen bekamen, schien Mbappé in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen. »Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren«, interpretierte Mundo Deportivo den Vorgang. Mbappé habe seinen Mitspielern etwas gesagt, und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei Sport. Einem anderen Bericht zufolge soll Real argumentiert haben, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. (dpa/jW)