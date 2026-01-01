Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
Aus: Ausgabe vom 13.01.2026, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

berlin die üppige geisterstadt

Von Kai Pohl

berlin die üppige geisterstadt

vorn rattern knarren ins offene messer

hinten schießt staatsfreund ins feindliche grün

ein quergebäude hat sich abgesetzt

holunder hausen ungebeten nahe ostbahnhof

im gleisgewirre lottern schrauben

auf hochgespannten drähten stromern taubenblau

uhrzeitlich exen enter alt control

durchs vollidiotenidol

*

berlin die üppige geisterstadt

beflaggter himmel über stahlgeschmeiß

urbangewitter steinern tönt der glaube

attrappenwirtschaft voll auf surrogat

im ramschgeschäft im arsenal der sprüche

ruf an vs. erkenne deinen nächsten

kauf biomüll im bioreservat

pro hundertgramm pro kilo oder gar pro fetisch

derweil die fahnen klirren auf dem teetisch

*

berlin die üppige geisterstadt

feuerwehrmann um feuer gebeten

regenwald in die tonne getreten

professor unrast geistert um den block

flugs aufzulockern den erstarrten genitiv

der niederkunft des niedergangs der zeichen

der einverleibung ungereimter zeiten

der haltbarkeit gefährdeter gerüchte

der fabelhaften welt der anarchie

