Die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos will Intendantin des Theaters in ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel werden. »Ich habe mich Ende des vergangenen Jahres offiziell als zukünftige Intendantin beworben«, sagte die 55jährige der dpa. Loos wurde in der 75.000-Einwohner-Stadt an der Havel geboren. Sie wolle Verantwortung für die Zukunft des Theaters übernehmen und es wieder zu einem kulturellen Leuchtturm der Stadt machen, sagte sie. Die Stadt sucht nach dem Rückzug des früheren Intendanten im Sommer 2025 eine neue Theaterleitung. Wann die Besetzung entschieden wird und wie gut die Chancen für Loos sind, wollte die Stadt bislang nicht sagen. Dem Haus, das aus verschiedenen Töpfen rund zehn Millionen Euro im Jahr zur Verfügung hat, sind die Brandenburger Symphoniker fest zugeordnet. Ein festes Schauspielensemble gibt es nicht. (dpa/jW)