IMAGO/Anadolu Agency Neujahrsfest auf einer chinesischen Messe in Caracas zur Stärkung des Austausches zwischen China und Venezuela (29.1.2025)

»China ist zutiefst schockiert und verurteilt den unverhohlenen Einsatz von Gewalt gegen einen souveränen Staat durch die USA und ihren Angriff auf seinen Präsidenten auf das schärfste«: Die Reaktion des chinesischen Außenministeriums auf den US-Überfall auf Venezuela und die Verschleppung von Präsident Nicolás Maduro war außerordentlich harsch. Solch drastische Worte, da waren sich die westlichen China-Experten recht einig, habe Beijing schon lange nicht mehr gewählt. Der Ausdruck »zutiefst schockiert«, so erläuterte es Sabine Mokry vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg dem Wall Street Journal, sei bislang eigentlich für offizielle Reaktionen auf Terroranschläge reserviert gewesen. Kurz vor dem Überfall hatte Maduro Chinas Lateinamerika-Sondergesandten Qiu Xiaoqi zu Verhandlungen empfangen und dann auf Telegram mitgeteilt, sie hätten den beiderseitigen »Einsatz für die strategische Partnerschaft« zwischen ihren Ländern bekräftigt. Es war seine letzte Botschaft aus Caracas.

Maduros Sturz und die aktuell in Gang befindliche Machtübernahme der Trump-Regierung in Venezuela haben China kalt erwischt. Der Vorgang hat ernste Folgen für die Volksrepublik – und das auf mehreren Ebenen. Bei der ersten geht es um Venezuela selbst. Das Land hat seit der Jahrtausendwende ökonomisch sehr eng mit China kooperiert, hat umfangreiche Investitionen und Kredite empfangen. Und auch wenn Beijing auf einer Rückzahlung bestehen wird: Da könnte viel Geld verloren sein. Venezuelas Öllieferungen an China lassen sich leicht ersetzen. Die recht enge politische Zusammenarbeit hingegen, die auf eine multipolare Weltordnung zielte, nicht. Dass Caracas im Jahr 2017 begann, seine Ölexporte in die Volksrepublik in Yuan statt in US-Dollar abzurechnen, war für Beijing, das langfristig auf eine Dedollarisierung der Weltwirtschaft setzt, ein äußerst hilfreicher Schritt. Und: Erst Hugo Chávez, dann Maduro waren für die Volksrepublik in ihrem Machtkampf gegen die USA in Lateinamerika stets eine sichere Bank. All das ist jetzt wohl weg.

Die zweite Ebene betrifft ganz Lateinamerika. Der Überfall auf Venezuela war – nach der Frühjahrsouvertüre, dem Kampf um die Hoheit über den Panamakanal – der erste Akt in der Umsetzung dessen, was Donald Trumps neue Nationale Sicherheitsstrategie für die westliche Hemisphäre vorsieht: die »Vorherrschaft« der USA über Lateinamerika und die Karibik, ein Revival der Monroe-Doktrin von 1823 also. Alle Länder der Großregion müssten die USA künftig als »Partner erster Wahl« ansehen, heißt es in dem Papier. Von einer »Zusammenarbeit mit anderen« werde man sie »abhalten«; »gegnerischer Einfluss von außerhalb«, russischer etwa, vor allem aber chinesischer, solle »reduziert« werden. Das gelte für sämtliche Fälle, in denen potentiell gegnerische Länder etwa kritische Infrastruktur – Häfen zum Beispiel – oder »strategisch wichtige Güter« kontrollierten. Venezuelas Erdöl darf man vermutlich als ein solches Gut betrachten, Lithium in Argentinien, Bolivien und Chile wohl auch.

Wie geht es weiter mit der Durchsetzung der Monroe-Doktrin, die Trump in einem seiner infantilen Anfälle in »Donroe-Doktrin« umbenannt hat, die erste Silbe seines Vornamens mit dem Nachnamen des US-Präsidenten von 1823 kombinierend? Die große Frage ist, welche abschreckende Wirkung das Exempel Venezuela hinterlässt. Immerhin weiß man jetzt: Wer sich Washington nicht bedingungslos unterwirft, wird bei Bedarf abgeholt. Schutz durch das Völkerrecht oder (so die Trumpsche Sicht) ähnliche Sentimentalitäten gibt’s nicht mehr. Was ist etwa mit dem Tiefseehafen in Chancay rund 70 Kilometer nördlich von Perus Hauptstadt Lima, der vom chinesischen Konzern Cosco geplant und gebaut wurde und ihm zu 60 Prozent gehört? Beijing hat in Peru ökonomische Hebel, um für seine Rechte zu kämpfen; die Frage ist allerdings auch, wie verschreckt die peruanische Regierung ist. Andererseits: Sogar ein China-Hasser wie Argentiniens Präsident Javier Milei schafft es zwar, einzelne Projekte mit Beijing zu torpedieren, so etwa ein Radioteleskop, dessen Bau er unlängst platzen ließ. Der argentinisch-chinesische Handel jedoch boomt trotz Kettensäge: Gegen den Lockruf des Geldes kommen bislang weder Trump noch Milei an.

Klar ist eines: Beijing wird sich mit Zähnen und Klauen gegen die Trumpschen Attacken verteidigen. So ist es Washington bis heute nicht gelungen, die Kontrolle über die Häfen am Panamakanal zu übernehmen. Die liegt immer noch bei CK Hutchison aus Hongkong. Die Volksrepublik blockiert jeden Deal und besteht darauf, die Mehrheit an den Häfen müsse an Cosco gehen. Zudem hat sie am 10. Dezember, wenige Tage nach der Publikation der US-Sicherheitsstrategie, ein Weißbuch zu ihren Beziehungen zu Lateinamerika und der Karibik vorgelegt. Darin heißt es, man werde die Kooperation mit den dortigen Staaten ausbauen – nicht nur allgemein ökonomisch, auch auf Hightechfeldern wie der Raumfahrt und sogar militärisch. Und: Beijing hat sich, Stichwort: seltene Erden, schon im Zollkrieg gegen die Vereinigten Staaten behauptet. Der Kampf wird für die Staatsterroristen in Washington nicht leicht.