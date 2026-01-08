Caracas: Tausende Frauen demonstrieren für MaduroVon Bernat Lautaro, Caracas
Am 6. Januar versammelten sich in den Straßen von Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, Tausende Frauen aus verschiedenen Regionen des Landes zu einem Protestmarsch. Sie demonstrierten gegen die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und der First Lady Cilia Flores durch US-Militärs.
