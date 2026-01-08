Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
08.01.2026, 15:20:11 / Ausland
US-Aggression gegen Venezuela

Caracas: Tausende Frauen demonstrieren für Maduro

Ein Videobericht von Bernat Lautaro für junge Welt
Von Bernat Lautaro, Caracas

Am 6. Januar versammelten sich in den Straßen von Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, Tausende Frauen aus verschiedenen Regionen des Landes zu einem Protestmarsch. Sie demonstrierten gegen die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und der First Lady Cilia Flores durch US-Militärs.

