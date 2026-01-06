Anna Ringle/dpa Zuwachs für die USA-Fraktion in der deutschen Politik: Markus Frohnmaier als Gast bei einer Gala des New York Young Republican Club (New York, 13.12.2025)

Berlin. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, hat die Frage ​als »zweitrangig« bezeichnet, ob die USA bei ihrem Angriff auf Venezuela das Völkerrecht eingehalten haben. »Das Völkerrecht ist kein Naturgesetz, sondern ein politisches Deutungsinstrument«, sagte Frohnmaier am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. »Ob ‍man das gutheißt oder nicht: In der internationalen Politik zählt Stärke, nicht Seminarraumethik«, so der Bundestagsabgeordnete. Die USA sähen Nicolas Maduro nicht als legitimen Präsidenten, sondern als »Kopf eines kriminellen Kartells mit terroristischen Strukturen«. Die völkerrechtliche Bewertung der Militäraktion ​sei zwar nicht unwichtig, aber letztlich ​zweitrangig. Die Lehre für Deutschland müsse sein, die Wirtschaft zu stärken, das Militär einsatzbereit zu machen ‌und »deutsche Interessen an erste Stelle« zu setzen.

Er erwarte nicht, dass die USA ‍Grönland annektierten, sagte Frohnmaier weiter. Trump sei für seine »scharfe Rhetorik« bekannt. »Statt in Panik zu verfallen, sollten die Europäer geopolitisch ‌aufwachen und gemeinsam mit den USA an einer vertieften sicherheitspolitischen Einbindung Grönlands arbeiten«, forderte er. (Reuters/jW)