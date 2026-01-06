Frohnmaier: Völkerrechtliche Bewertung von Angriff auf Venezuela »zweitrangig«
Berlin. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, hat die Frage als »zweitrangig« bezeichnet, ob die USA bei ihrem Angriff auf Venezuela das Völkerrecht eingehalten haben. »Das Völkerrecht ist kein Naturgesetz, sondern ein politisches Deutungsinstrument«, sagte Frohnmaier am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. »Ob man das gutheißt oder nicht: In der internationalen Politik zählt Stärke, nicht Seminarraumethik«, so der Bundestagsabgeordnete. Die USA sähen Nicolas Maduro nicht als legitimen Präsidenten, sondern als »Kopf eines kriminellen Kartells mit terroristischen Strukturen«. Die völkerrechtliche Bewertung der Militäraktion sei zwar nicht unwichtig, aber letztlich zweitrangig. Die Lehre für Deutschland müsse sein, die Wirtschaft zu stärken, das Militär einsatzbereit zu machen und »deutsche Interessen an erste Stelle« zu setzen.
Er erwarte nicht, dass die USA Grönland annektierten, sagte Frohnmaier weiter. Trump sei für seine »scharfe Rhetorik« bekannt. »Statt in Panik zu verfallen, sollten die Europäer geopolitisch aufwachen und gemeinsam mit den USA an einer vertieften sicherheitspolitischen Einbindung Grönlands arbeiten«, forderte er. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Geliefert wie bestelltvom 06.01.2026
-
Regierungslager eiert weitervom 06.01.2026
-
Betreuungsschlüssel zehn zu einsvom 06.01.2026
-
Hier nur Kartenzahlungvom 06.01.2026
-
Kann Schule Ungleichheit reduzieren?vom 06.01.2026
-
Inwiefern ist das eine Zäsur in der Weltordnung?vom 06.01.2026