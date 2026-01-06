Kay Nietfeld/dpa Bitte hier entlang: Merz mit seinem damaligen Büroleiter Jacob Schrot auf dem Weg zu einer Fraktionssitzung (Berlin, 10.3.2025)

Berlin. Acht Monate nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger von Jacob Schrot wird der bisherige CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier. Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des Kanzlerbüros übernehmen und die tägliche Arbeit des Bundeskanzlers organisieren, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag mit. Es ist die erste wesentliche personelle Veränderung im Umfeld des Kanzlers seit seiner Vereidigung im vergangenen Mai.

Der 35 Jahre alte Schrot galt als einer der engsten Vertrauten von Merz und war bereits sein Büroleiter zu dessen Zeit als Fraktionschef. Nach vier Jahren Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennten sich die beiden nun »im gegenseitigen Einvernehmen«, wie es hieß.

Aus dem Umfeld des Kanzlers wird gestreut, dass Merz mit dem Schritt die wirtschafts- und innenpolitische Kompetenz in sei seinem Umfeld stärken will. Birkenmaier verfüge über langjährige Erfahrung in Regierung, Fraktion und der Partei und sei bestens im politischen Berlin vernetzt, hieß es. Er war von 2007 bis 2012 im Bundeskanzleramt tätig, anschließend arbeitete er als Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsbundestagsfraktion. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holte Birkenmaier 2019 in sein Ministerium. Seit Juli 2024 ist er Bundesgeschäftsführer der CDU. Wer ihm nachfolgt, soll nach Angaben aus Parteikreisen in Kürze verkündet werden.

Schrot, der aus Brandenburg stammt und damit eher untypisch für das ansonsten westdeutsch geprägte Umfeld von Merz war, hat dagegen ein außenpolitisches Profil. Zu seinen Hauptaufgaben zählte in seinen acht Monaten als Büroleiter der Aufbau des neuen Nationalen Sicherheitsrats. Der soll nun zunächst vom außenpolitischen Berater des Kanzlers, Günter Sautter, geleitet werden. Schrot sagte, er werde sich nach zehn Jahren in der Bundespolitik nun »neuen beruflichen Herausforderungen« stellen. Merz dankte seinem scheidenden Büroleiter für dessen »unermüdlichen Einsatz«, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die herausragende Unterstützung beim Start der neuen Regierung. Schrot zählte zum engsten Führungszirkel um Merz - neben Sautter, Wirtschaftsberater Levin Holle, Regierungssprecher Stefan Kornelius und Kanzleramtschef Thorsten Frei. In diesen Kreis der fünf wichtigsten Kanzlerberater tritt nun Birkenmaier ein. (dpa/jW)