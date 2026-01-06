Leonardo Fernandez Viloria/File Photo via Reuters Nach der Entführung Maduros wurde seine Stellvertreterin Rodríguez im Amt des Staatschefs vereidigt (Caracas, 10.3.2025)

Caracas. Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez hat am Montag bei dem US-Angriff am Wochenende verletzte Soldaten besucht. Verteidigungsminister Vladimir Padrino begleitete sie bei der Visite in einem Militärhospital in der Hauptstadt Caracas, wie die staatliche Nachrichtenagentur AVN meldete.

Die venezolanische Regierung hat bislang noch nicht offiziell mitgeteilt, wie viele Menschen bei der US-amerikanischen Entführung von Staatschef Nicolás Maduro in der Nacht auf Sonnabend getötet und verletzt wurden. Die New York Times berichtete unter Berufung auf einen ranghohen venezolanischen Beamten von 80 Toten.

Nach Angaben der Regierung in Havanna kamen bei dem US-Militärschlag allein 32 Kubaner ums Leben. Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Karibikstaat sind seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Sie waren als Leibwächter für die persönliche Sicherheit Maduros verantwortlich.

Maduro vor Gericht

Unterdessen hat der von den USA verschleppte venezolanische Präsident am Montag vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig plädiert. Das berichtete unter anderem die New York Times aus dem Gerichtssaal, wo der wegen Drogendelikten angeklagte 63jährige zu einer ersten Anhörung vorgeführt wurde. Experten gehen einhellig davon aus, dass die Anklage Washingtons vorgeschoben ist, tatsächlich gehe es den USA um Geopolitik und die Kontrolle der venezolanischen Ressourcen. (dpa/jW)