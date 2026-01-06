Oliver Berg/dpa Wie in einem Krimi gelangten die Täter nicht durch die Tür, sondern durch einen Tunnel in die Sparkassen-Filiale (Gelsenkirchen, 2.1.2026)

Gelsenkirchen. Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen hat die Polizei zwei gefälschte Autokennzeichen beschlagnahmt, die mutmaßlich an einem der Fluchtfahrzeuge der Täter angebracht waren. Ein 27jähriger Zeuge fand die Kennzeichen am frühen Sonntag nachmittag in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs, wie die Polizei in Gelsenkirchen am Montag mitteilte.

Zuvor waren Überwachungsbilder der beiden Fluchtfahrzeuge mit gefälschten Kennzeichen veröffentlicht worden. Auf den qualitativ schlechten Aufnahmen einer Überwachungskamera vom 29. Dezember sind auch drei vermummte Männer zu sehen.

Der Zeuge fand die Kennzeichen den Angaben zufolge nahe dem Hauptbahnhof und gab sie an der nahen Bundespolizeiwache ab. Beamte der Polizei Gelsenkirchen beschlagnahmten die Kennzeichen später »spurenschonend«, wie es hieß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Fundorts machten.

Die Einbrecher hatten von einem Parkhaus aus ein Loch in den Tresorraum der Bank gebohrt. Dort brachen sie rund 3.200 Schließfächer auf und stahlen den Inhalt, darunter Geld, Schmuck und Gold. Bei einer Versicherungssumme von gut zehntausend Euro je Fach ergibt sich eine geschätzte Schadenshöhe von mehr als 30 Millionen Euro. (AFP/jW)