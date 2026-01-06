Yonhap via Reuters Auf den Neuanfang: Handschlag zwischen Chinas Präsident Xi und seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee (Beijing, 5.1.2026)

Beijing. Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung will nach einem Treffen mit ​dem chinesischen Staatschef Xi Jinping eine »neue Phase« ‍der Beziehungen zur Volksrepublik einleiten. »Dieses Gipfeltreffen wird eine wichtige Gelegenheit sein, 2026 zum ersten Jahr der vollständigen Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Korea und China ‍zu machen«, sagte Lee am Montag bei seiner ersten Reise nach Beiing seit seinem Amtsantritt im Juni. Das Treffen wurde von neuen Raketentests der Demokratischen Volksrepublik Korea nur wenige Stunden zuvor überschattet. Die DVRK feuerte ​erstmals seit zwei Monaten wieder mindestens ​zwei ballistische Raketen ab.

Es war bereits Lees zweites Treffen mit Xi innerhalb von nur zwei ‌Monaten. Dies gilt als Zeichen für das große Interesse Beijings, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Seoul zu stärken. Chinas Beziehungen zu Japan, der anderen großen Volkswirtschaft in Nordostasien, sind ‍dagegen so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Xi zufolge sollten China und Südkorea »korrekte strategische ‌Entscheidungen« treffen und »wichtige Verantwortung für die Wahrung des regionalen Friedens« übernehmen. Dem Experten Seok Byoung Hoon von der Ewha Womans University in Seoul zufolge deutet ‍dies darauf hin, dass China von Seoul eine ⁠Parteinahme für Beijing im Taiwan-Konflikt und bei der US-Aktion gegen den ‌venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro erwarte.

Lee wurde bei seinem viertägigen Staatsbesuch von einer Delegation aus mehr als 200 Wirtschaftsführern begleitet, darunter die Chefs von Samsung Electronics, der SK Group und Hyundai Motor. Beide Länder unterzeichneten 15 Abkommen, darunter neun Kooperationsvereinbarungen ⁠zwischen Unternehmen wie Alibaba, Lenovo und dem südkoreanischen Einzelhändler Shinsegae. Beide Länder sollten ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Bereiche wie Künstliche Intelligenz und Konsumgüter ausweiten, sagte Lee.

Ein ⁠Berater Lees dämpfte jedoch die Erwartungen. Beijing werde ein ⁠inoffizielles Verbot koreanischer Kulturprodukte wie Filme und Musik wahrscheinlich nicht in Kürze aufheben. (Reuters/jW)