Allgemeine und sicherheitsrelevante Informationen zur Konferenz

Ort:

Die 31. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet am 10. Januar 2026 in den Wilhelm Studios, Kopenhagener Str. 60–68, 13407 Berlin, statt.

Anreise

Öffentliche Verkehrsmittel

S-Bahn: Linie S1 bis Bahnhof Wilhelmsruh, ca. 290 m zu Fuß

U-Bahn: Linie U8 bis Bahnhof Residenzstraße, ca. 900 m zu Fuß

Busverbindung: Buslinie 327 bis Haltestelle Kolpingplatz, ca. 650 m zu Fuß // Buslinie 122 bis Haltestelle S Wilhelmsruh, ca. 140 m zu Fuß



Fernbahn

vom Hauptbahnhof: S-Bahn-Linien S3, S5, S7 bis Bahnhof Friedrichstraße, umsteigen in die S-Bahn-Linie S1 bis Bahnhof Wilhelmsruh, ca. 290 m zu Fuß

von Südkreuz: S-Bahn-Linie S2 bis Bahnhof Bornhomer Straße, umsteigen in die S-Bahn-Linie S85 bis Bahnhof Wilhelmsruh, ca. 290 m zu Fuß



Sicherheitshinweis:

Das Mitführen folgender Gegenstände ist strengstens untersagt und führt bei Entdeckung zum Ausschluss von der Veranstaltung: Flaschen jeglicher Art, Pfefferspray, Waffen jeglicher Art und andere gefährliche Gegenstände (die beispielsweise als Wurfgeschosse geeignet sind) sowie Drogen gemäß BTMG. Es ist nicht möglich, solche Gegenstände am Eingang abzugeben.

Große Rucksäcke, Koffer und Taschen, die größer als das A4-Format sind, müssen an der Garderobe abgegeben werden.



Wichtige Termine nach der Konferenz

Sonntag, 11. Januar 2026: 10 Uhr, Demonstration zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von der U-Bahn-Station Frankfurter Tor zum Sozialistischen Mahnmal in Berlin-Friedrichsfelde.

Mittwoch, 28. Januar 2026: junge Welt veröffentlicht eine Beilage zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz mit Beiträgen der Referenten.

Die Konferenzbroschüre erscheint Ende März 2026. Sie dokumentiert alle Vorträge der Konferenz und enthält alle Artikel im Vorfeld der Veranstaltung. Sie ist an allen Bahnhofsverkaufsstellen, im jungewelt-shop.de und im junge Welt-Shop (Torstraße 6, 10119 Berlin) erhältlich.



Samstag, 9. Januar 2027: 32. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin.

