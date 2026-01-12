Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.01.2026, Seite 16 / Sport
Tennis

Ausgezeichnet

Brisbane. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Dominanz gleich zu Beginn des neuen Tennisjahres unter Beweis gestellt. Eine Woche vor Beginn der Australian Open gewann die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin das WTA-Event in Brisbane und feierte damit einen perfekten Start in die neue Saison. Im Endspiel setzte sich die 27 Jahre alte Belarussin gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine mit 6:4, 6:3 durch und blieb damit im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust. Beim WTA-Turnier in Auckland triumphierte die Ukrainerin Jelina Switolina. Die 31jährige gewann im Finale gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3, 7:6 (8:6) und unterstrich damit ihre Rolle als Mitfavoritin in Melbourne. Die Australian Open beginnen am 18. Januar. Im vergangenen Jahr gewann die US-Amerikanerin Madison Keys im Finale gegen Sabalenka den Titel. (dpa/jW)

