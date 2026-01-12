Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.01.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Ausgetauscht

Agadir. Die Halbfinalteilnehmer des Afrikacups stehen fest: Gastgeber Marokko trifft am Mittwoch auf Nigeria, Senegal muss sich Rekordmeister Ägypten stellen. Die Fußballelf vom Nil besiegte am Sonnabend in Agadir Titelverteidiger Côte d’Ivoire mit 3:2, die Herrenauswahl aus Nigeria warf in Marrakesch Algerien mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Am Freitag hatte Senegal in Tanger Mali mit 1:0 bezwungen, das lange in Unterzahl spielte. Marokko traf in Rabat 2:0 gegen Kamerun. Ungewöhnlicherweise war der ursprünglich vorgesehene Schiedsrichter aufgrund eines Protests des Gastgebers ausgetauscht worden. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen