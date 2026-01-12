IMAGO/Naushad Schneller denken: Magnus Carlsen (l) und Nodirbek Abdusattorov im Finale

Kurz vor Jahresende fanden in Doha (Katar) die Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach statt. Bei den Titelkämpfen im Schnellschach vom 26. bis 28. Dezember kam dabei eine Bedenkzeit von 15 Minuten plus zehn Sekunden Inkrement pro Zug (15+10) zur Anwendung. Im phantastisch besetzten offenen Turnier gewann der Weltranglistenerste Magnus Carlsen (Norwegen) mit beeindruckenden Finishqualitäten seinen bereits sechsten Rapidtitel.

Vor dem abschließenden dritten Tag war Carlsen durch eine sensationelle Schwarzniederlage gegen den Russen Wladislaw Artemjew in der neunten Runde (unsere kommentierte Partie) um einen halben Zähler hinter Hans Niemann (USA) und Artemjew, die mit jeweils 7,5 Punkten aus neun Partien führten, zurückgefallen. Doch während Artemjew alle verbleibenden vier Partien remisierte, katapultierte sich der Norweger mit einem stupenden Schlussspurt von 3,5 aus vier noch an seinen beiden Hauptkonkurrenten vorbei und beendete das Turnier mit einem ganzen Punkt Vorsprung. Den Grundstein dafür legte er mit drei aufeinanderfolgenden Siegen gegen den für Serbien spielenden Russen Alexei Sarana, Niemann und den erst 14jährigen Türken Yağız Kaan Erdoğmuş in den Durchgängen zehn bis zwölf. In der Schlussrunde genügte Carlsen ein schnelles Remis als Weißer gegen Anish Giri für Platz eins. Auf den Rängen zwei bis fünf folgten vier Akteure mit jeweils 9,5 Zählern. Aufgrund seiner superioren Feinwertung gewann Artemjew Silber vor Arjun Erigaisi (Indien). Niemann und der ebenfalls für die USA spielende Kubaner Leinier Domínguez mussten sich mit den Rängen vier und fünf begnügen.

Bei der Frauen-Schnellschach-WM teilten sich nach elf Runden mit je 8,5 die Chinesin Zhu Jiner, Aleksandra Gorjatschkina (Russland) und Koneru Humpy (Indien) die Plätze eins bis drei. Gemäß dem Reglement trugen mit Zhu Jiner und Gorjatschkina die beiden Spielerinnen mit der besseren Feinwertung ein Stechen im Blitzmodus aus. Die Russin entschied die erste Partie mit Weiß für sich und verbuchte mit einem Unentschieden in der zweiten Begegnung ihren ersten Titel als Schnellschach-Weltmeisterin.

Sören Bär

Die offene Blitz-WM am 30./31. Dezember endete nach vielen dramatischen Duellen mit einem weiteren Titelgewinn für Carlsen. Nachdem zunächst 19 Runden im Schweizer System gespielt worden waren, duellierten sich die vier Besten im Halbfinale im Knockout-Modus. Dem zuweilen etwas fahrig wirkenden Carlsen gelang wiederum ein faszinierendes Comeback. Nach dem ersten Tag des Swiss-Turniers lag er einen ganzen Punkt zurück und startete in den Finaltag obendrein mit einer Niederlage gegen Haik Martirosjan (Armenien), als er mit noch vier Restsekunden versehentlich mehrere Figuren umwarf. Bevor er die Position komplett rekonstruieren konnte, drückte er die Uhr, um nicht durch Zeitüberschreitung zu verlieren, was jedoch laut Reglement die sofortige Niederlage nach sich zog. Dem frustrierten Carlsen gelang es mit einem starken Finish dennoch, sich mit 13,5 Punkten auf dem geteilten dritten Rang für das Halbfinale zu qualifizieren, wo er auf Fabiano Caruana (USA) traf und mit 3:1 siegte. Im anderen Semifinale dominierte Nodirbek Abdusattorow (Usbekistan) mit 2,5:0,5 gegen Arjun Erigaisi, der sich als Spitzenreiter mit ausgezeichneten 15 Punkten dafür qualifiziert hatte.

Im Finale gewann Abdusattorow die erste Partie als Nachziehender, ließ sich jedoch in der zweiten Begegnung in völlig ausgeglichener Position von Carlsen überlisten. Nach einem Remis in Partie drei trickste Carlsen den jungen Usbeken erneut in Remisstellung aus und siegte mit 2,5:1,5. Insgesamt verzeichnet der Norweger nunmehr 20 WM-Siege – fünf im klassischen Schach, sechs im Schnell- und neun im Blitzschach!

Bei den Frauen eroberte die 21jährige Bibisara Assaubajewa (Kasachstan) ihren dritten Blitz-Titel. Im Halbfinale besiegte sie Zhu Jiner und im Finale gegen Anna Muzytschuk (Ukraine), die zuvor die Niederländerin Eline Robers im Semifinale ausgeschaltet hatte. Ihre Performance brachte Assaubajewa zudem die Qualifikation für das WM-Kandidatenturnier der Frauen, welches vom 28. März bis 16. April 2026 in Pegia auf Zypern stattfinden wird.