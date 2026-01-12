Veranstaltungen
»Goya«. Film von Konrad Wolf aus Anlass seines 100. Geburtstags. Zuvor spricht Mariana Ivanova von der Defa Film Library, Amherst, USA, über den Film, der im Anschluss vorgeführt wird. Mittwoch, 14.1., 18 Uhr/19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Filmmuseum Potsdam, Breite Str. 1 a/Marstall, Potsdam
»Klima und Umweltschutz geht nur mit Abrüstung«. Vortrag von Jacqueline Andres, Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Die NATO behauptet, bis 2050 klimaneutral sein zu wollen, doch ein klimaneutrales Militär gibt es nicht. Mittwoch, 14.1., 19 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: AG Militär und Umwelt des Bremer Friedensforums
»Kurdische Filmtage«. Festival. Eröffnung in der »Wunderbar«, direkt unter dem Kino, mit kurdischem Büfett und Tanzauftritt. Donnerstag, 15.1., 17 Uhr. Um 18.30 Uhr Einführung und Vorführung des Eröffnungsfilms »Lêgerîn – In Search of Alina«. Ort: Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46 a, Frankfurt am Main. Veranstalter: Sarya – Kurdische Kunst und Kultur e. V.
