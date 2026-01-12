Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Aus: Ausgabe vom 12.01.2026, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Das bisschen Inspiration

Von Kai Pohl

nach J. B., für J. P.

»Grüße aus Wittgenstein«

scheint ein guter Titel zu sein

für das erste Gedicht im Januar.

Oder neulich: »Bukowski & Fauser

in Hoppegarten« – das allerdings

war in Tegel, im Dachgeschoss.

Wo der Dichter mit den Tauben

vom S-Bahnhof gurrt. Dank aller

»Listen der Vernunft« gibt es jetzt

keine Worte mehr, die mit den

Resten in der Sonne braten.

Ein Wollknäuel, versponnen,

hüpft aus der Pfanne.

Die x-te Erklärung tötet

das bisschen Inspiration.

