Matias Delacroix/AP/dpa »Uns geht es gut. Wir sind Kämpfer«: Der Sohn des entführten Präsidentenpaars übermittelt am Sonnabend eine Botschaft von Nicolás Maduro und Cilia Flores (Caracas, 10.1.2026)

Am frühen Morgen des 3. Januar startete die Regierung der Vereinigten Staaten einen schweren Angriff auf Caracas und drei Bundesstaaten Venezuelas. Rund 150 Flugzeuge schwärmten über den Himmel und bombardierten das Land mit außergewöhnlicher Heftigkeit. Unter diesen Flugzeugen befanden sich EA-18 »Growler«, die mit den modernsten elektronischen Kampfsystemen wie den Next General Jammers (elektronische Störeinrichtung) ausgestattet waren, sowie AH-64 »Apache«- und CH-47 »Chinook«-Hubschrauber. Die Einwohner der Hauptstadt hatten nie zuvor solch anhaltende Gewalt erlebt: Laute Explosionen, riesige Rauchwolken und Flugzeuge – die anscheinend nicht um Gegenangriffe besorgt waren – stürzten die Stadt in Dunkelheit.

Später sagte US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz: »Die Lichter von Caracas waren aufgrund einer bestimmten Expertise, über die wir verfügen, weitgehend ausgeschaltet. Es war dunkel, und es war tödlich.« Die Vereinigten Staaten geben nicht mehr als eine Billion US-Dollar jährlich für ihr Militär aus, ohne das tödlichste Waffenarsenal der Welt aufgebaut zu haben. Das war Hyperimperialismus im Hyperantrieb.

Elitesoldaten der Delta Force stiegen aus den Hubschraubern an dem Ort aus, an dem Präsident Nicolás Maduro die Nacht verbrachte. Sie stießen auf Widerstand von Soldaten am Boden, aber die überwältigende Feuerkraft aus der Luft tötete viele venezolanische und kubanische Soldaten (24 Venezolaner laut Angaben der venezolanischen Armee und 32 Kubaner laut Angaben aus Havanna). Nachdem der Widerstand am Boden neutralisiert war, nahm die Delta Force den Präsidenten und Cilia Flores, Mitglied der Nationalversammlung Venezuelas und Maduros Ehefrau, fest. Sie wurden auf die USS »Iwo Jima« gebracht und dann in die Vereinigten Staaten geflogen, um dort im Southern District of New York vor Gericht gestellt zu werden. Die Anklage lautete, sie hätten »einst legitime Institutionen korrumpiert, um Kokain in die Vereinigten Staaten zu importieren«. Sechs Personen sind in der Anklageschrift genannt, darunter Maduro und Flores.

Der bolivarische Prozess lebt

Unterdessen übernahm in Venezuela Vizepräsidentin Delcy Rodríguez in Maduros Abwesenheit die Führung. Sie hielt ein viel beachtetes Treffen mit allen wichtigen politischen Führern ab, darunter auch Innenminister Diosdado Cabello, der ebenfalls in der Anklageschrift genannt wird. Bei diesem ersten Treffen forderte Rodríguez die Freilassung von Maduro und Flores, betonte, dass Maduro weiterhin der legitime Präsident sei, und bestätigte, dass die Regierung intakt bleibe und weiterhin daran arbeite, die Lage zu beurteilen. Innerhalb eines Tages erklärte Rodríguez, die nun in Abwesenheit Maduros als amtierende Präsidentin vereidigt worden war, sie sei offen für Gespräche mit den Vereinigten Staaten, um einen weiteren Angriff zu verhindern, beharrte jedoch weiterhin auf der Freilassung und Rückkehr Maduros und Flores’.

Das Ausmaß des US-Angriffs hat deutlich gemacht, dass Venezuela einem anhaltenden Druck seitens der USA nicht standhalten kann, so dass eine Wiederaufnahme des Dialogs notwendig sein wird, insbesondere in bezug auf Trumps Hauptinteresse: die Ölindustrie. Rodríguez stammt aus einer revolutionären Familie, ihr Vater Jorge Antonio Rodríguez war Gründer der Sozialistischen Liga, in der Delcy Rodríguez und Maduro einst als Kader tätig waren. Eine Kapitulation des bolivarischen Prozesses, der für die venezolanische Regierung eine grundlegende politische Linie darstellt, kommt nicht in Frage.

Als am 3. Januar die Morgendämmerung anbrach und der Gestank der Bomben noch in der Luft lag, war die Bevölkerung sowohl alarmiert als auch schockiert. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bombardierungskampagne »Operation Shock and Awe« im Irak 2003 im Vergleich zur Bombardierung »Operation Absolute Resolve« (2026) gegen Venezuela verblasst. Die Bomben waren viel stärker und die Waffensysteme weitaus ausgefeilter und überwältigender. Dennoch dauerte es nicht lange, bis die Menschen auf die Straße gingen. Eine spontane Open-Mic-Veranstaltung vor dem Präsidentenpalast Miraflores zog Menschenmengen an, die gegen den Angriff auf ihr Land protestierten. Die meisten Redner sprachen leidenschaftlich und mit großer Überzeugung über den bolivarischen Prozess. Sie verstanden, dass dieser Angriff gegen ihre Souveränität gerichtet war, und – was noch wichtiger war – dass es sich um einen Angriff im Namen der alten Oligarchie Venezuelas und der US-Ölkonzerne handelte. Ihre Klarheit war beeindruckend, doch die etablierten Medien ignorierten dies.

Einige Stunden vor dem Angriff auf Venezuela traf sich Präsident Maduro mit Qiu Xiaoqi, dem hohen Gesandten von Präsident Xi Jinping. Sie diskutierten Chinas drittes Strategiepapier zu Lateinamerika (veröffentlicht am 10. Dezember), in dem die chinesische Regierung bekräftigte, dass »China als Entwicklungsland und Teil des globalen Südens stets solidarisch mit dem globalen Süden, einschließlich Lateinamerika und der Karibik, gestanden hat, in guten wie in schlechten Zeiten«. Sie besprachen die gemeinsamen 600 Projekte sowie die chinesischen Investitionen in Venezuela in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar. Anschließend reiste Qiu zusammen mit dem chinesischen Botschafter in Venezuela, Lan Hu, und den Direktoren der Abteilung für Lateinamerika und die Karibik des Außenministeriums, Liu Bo und Wang Hao, ab.

Innerhalb weniger Stunden wurde die Stadt bombardiert. An diesem Tag erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums: »Solche hegemonialen Handlungen der USA verstoßen schwerwiegend gegen das Völkerrecht und die Souveränität Venezuelas und bedrohen den Frieden und die Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik. China lehnt dies entschieden ab.« Darüber hinaus konnte wenig unternommen werden. China hat nicht die Fähigkeit, den Hyperimperialismus der USA mit militärischer Gewalt zurückzudrängen.

Rechte nutzt Momentum

In Lateinamerika feierte die aufstrebende »Angry Tide« unter der Führung des Argentiniers Javier Milei die Festnahme Maduros, während Ecuadors rechter Präsident Daniel Noboa nicht nur auf Venezuela Bezug nahm, sondern auch auf die Notwendigkeit, die »Pink Tide« zu besiegen, die von Hugo Chávez’ Bolivarismus inspiriert worden war: »Alle kriminellen Narco-Chavistas werden ihre Stunde haben. Ihre Struktur wird schließlich auf dem gesamten Kontinent zusammenbrechen.« Argentinien führte eine Gruppe von zehn Ländern an, um bei einem Treffen der 33 Mitglieder zählenden Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) eine Verurteilung der Verletzung der UN-Charta durch die USA zu blockieren. Es ist ein Zeichen für den wachsenden Einfluss der »Angry Tide«, dass die CELAC, die einst für Souveränität einstand, nun dazu gebracht wird, die Abenteuerlust der USA in Lateinamerika und Trumps Ausrichtung auf die Wiederbelebung der Monroe-Doktrin von 1823 zu unterstützen.

Die CELAC wurde 2010 gegründet, um eine regionale Organisation ohne die USA zu schaffen, weshalb ihre Gründung von der »Pinken Welle« unterstützt wurde. Ihre ersten Kovorsitzenden waren der rechte chilenische Präsident Sebastián Piñera und Hugo Chávez aus Venezuela. Diese Art der Einheit von Rechten und Linken in bezug auf die Idee der Souveränität ist heute bis zur Unkenntlichkeit geschwächt. Das Versagen der CELAC, zu handeln, hat dazu geführt, dass ihre Ausrichtung – einschließlich der Verabschiedung der Idee, dass Lateinamerika eine Zone des Friedens ist – auf dem Gipfeltreffen in Havanna 2014 verworfen wurde.

Trump hat offen versprochen, die Monroe-Doktrin von 1823 wiederzubeleben, die erstmals von US-Präsident James Monroe formuliert wurde, um nicht nur die Einmischung Europas in der westlichen Hemisphäre zu bekämpfen, sondern auch das Streben nach Unabhängigkeit unter der Führung von Persönlichkeiten wie Simón Bolívar, einem der größten Helden Lateinamerikas. Der Bolivarismus wurde von Chávez als einer der ideologischen Kernpunkte der »Pinken Welle« wiederbelebt. Trumps offene Befürwortung der Monroe-Doktrin und seine Forderung nach einem »Trump-Korollar« (alles zu tun, um die Doktrin durchzusetzen) signalisieren das Ziel der USA, alte Oligarchien auf dem gesamten Kontinent wiederherzustellen und US-Konzernen freie Hand zu lassen (möglicherweise sogar durch die Wiederbelebung der Freihandelszone der Amerikas, einer Handelsinitiative, die 2005 von Chávez und anderen verhindert wurde). Dies ist Klassenkampf auf kontinentaler Ebene.