Der Verlag 8. Mai, in dem die Tageszeitung junge Welt erscheint, gehört keiner Partei, keiner Kirche, keinem Konzern, sondern der Genossenschaft ihrer Leserinnen und Leser. Die LPG junge Welt eG feierte im Oktober letzten Jahres ihr 30. Jubiläum.

Ohne die Genossenschaft im Rücken gäbe es die junge Welt heute nicht mehr. In den ersten Jahren hatte sie vor allem die Funktion, den Verlag ökonomisch abzusichern. Das Geld, das in die Genossenschaft ging, floss größtenteils umgehend in den Verlag, um das Überleben der Zeitung zu sichern. Heute können die Gelder der Genossenschaft für größere Investitionen genutzt werden. Müssen Verlag oder die AVZ, die ebenfalls der Genossenschaft gehört und den Aboservice der jW betreut, in neue Technik investieren, fungiert die Genossenschaft als Hausbank und kann unterstützend wirken. So wären in den letzten beiden Jahren die Investitionen in neue Servertechnik oder eine neue Software für Aboservice und Anzeigenverwaltung ohne die Unterstützung der Genossenschaft nicht möglich gewesen. Auch beteiligt sich die LPG junge Welt eG an der Finanzierung der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz.

Gleichzeitig bietet sie im Hintergrund eine materielle Sicherheit für unerwartete Notlagen und macht unseren Verlag so trotz aller vorhandenen und kommenden Schwierigkeiten handlungsfähig.

Mit einem Anteil in Höhe von 500 Euro können Sie Mitglied der Genossenschaft werden. Maximal können 25 Anteile gezeichnet werden, wobei jedes Mitglied unabhängig von der Anzahl der Anteile nur eine Stimme hat. Die Zahlung des Anteils kann auch in Raten à 25 Euro erfolgen.

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, sofern Sie noch nicht Mitglied sind, ein, Teil dieser außergewöhnlichen Gemeinschaft zu werden. Dafür nutzen Sie bitte das Eintrittsformular unter www.jungewelt.de/lpg. Oder Sie besuchen unsere Stände auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz oder auf den Veranstaltungen zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Friedrichsfelde, wo Sie auch mit Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern ins Gespräch kommen und Fragen stellen können. Wir freuen uns über jedes Mitglied. Und sollten Sie bereits in der Genossenschaft sein, können Sie auch Ihre Anteile erhöhen.