Ohne Kommentar
Auf einer Deponie in der philippinischen Stadt Cebu City ist am Donnerstag ein riesiger Müllberg eingestürzt. Eine Frau starb, fieberhaft wird nach Verschütteten gesucht.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Geht es Washington wirklich nur ums Öl?vom 10.01.2026
-
Waffenruhe mit Totenvom 10.01.2026
-
Zionismus muss endenvom 10.01.2026
-
Terror und Deportationenvom 10.01.2026
-
Kapitulation abgelehntvom 10.01.2026