Scuol. Snowboarderin Ramona Hofmeister (29) wagt dreieinhalb Monate nach einer schweren Fußverletzung ein Comeback und kämpft um die Norm für die Winterspiele. Deutschlands beste Snowboarderin wird am Sonnabend beim Weltcup im Schweizer Scuol starten. Damit bleiben der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin vier Rennen, um die Qualifikation für Olympia in Mailand zu schaffen. »Ball flach halten«, dämpft Hofmeister die Erwartungen: »Der Trainingsrückstand auf Schnee ist enorm.« (sid/jW)