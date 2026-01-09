Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.01.2026, Seite 16 / Sport
Snowboarding

Hofmeister macht weiter

Scuol. Snowboarderin Ramona Hofmeister (29) wagt dreieinhalb Monate nach einer schweren Fußverletzung ein Comeback und kämpft um die Norm für die Winterspiele. Deutschlands beste Snowboarderin wird am Sonnabend beim Weltcup im Schweizer Scuol starten. Damit bleiben der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin vier Rennen, um die Qualifikation für Olympia in Mailand zu schaffen. »Ball flach halten«, dämpft Hofmeister die Erwartungen: »Der Trainingsrückstand auf Schnee ist enorm.« (sid/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Sport