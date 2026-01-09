Berlin. Der britische Radsportler Simon Yates beendet seine Karriere. Das gab der 33jährige am Mittwoch bei Instagram bekannt. Der Brite gewann 2018 die spanische Vuelta, im vergangenen Jahr dann in Diensten des Teams Visma-Lease a Bike etwas überraschend mit 32 Jahren auch noch den Giro d’Italia. Außerdem sammelte er drei Etappensiege bei der Tour de France, wo der Zwillingsbruder von Radprofi Adam Yates 2017 auch das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer gewann. 2013 war er auf der Bahn zudem Weltmeister im Punktefahren geworden. (dpa/jW)