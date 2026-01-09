jW

Der Beginn eines Jahres ist auch immer eine Zeit des Innehaltens und Nachdenkens. Was bleibt, wie es ist, was wird verändert? Es ist aber auch eine Zeit, in der viel geholfen wird. Denn der Winter wütet, und die Armut ist deutlich sichtbarer als in der warmen Jahreszeit. Und so ist dies auch immer eine Zeit, in der gerade Fußballfans sich für Bedürftige engagieren. Da werden Hallenturniere mit Spendenaktionen organisiert, Kältebusse für Obdachlose unterstützt oder bei Hilfsorganisationen mit angepackt. Leider wird über derartiges soziales Engagement von Fans kaum berichtet. Passt es nicht ins Weltbild der Besserwisser, dass Fußballfans eben doch nicht die Bösen sind? Und warum kommt nicht mal ein Polizeidirektor oder Verbandsfunktionär auf die Idee, den Fans vor Ort bei ihrer sozialen Arbeit über die Schulter zu schauen oder gar mit anzupacken? Denn auch so könnte man ins Gespräch kommen. An den Fans würde es garantiert nicht scheitern. Und nach getaner Arbeit kann man beim Bier noch über Fanrechte oder Pyrotechnik diskutieren.

»Sport frei!« vom Fananwalt.