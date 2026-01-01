Villach. Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen mit Platz drei den nächsten Podestplatz beschert. Die 26jährige, die bei 90,5 und 90 Metern landete, musste sich im österreichischen Villach nur der Gesamtweltcupführenden Nika Prevc aus Slowenien sowie der zweitplazierten Lokalmatadorin Lisa Eder geschlagen geben. (dpa/jW)