Aus: Ausgabe vom 08.01.2026, Seite 16 / Sport
Skispringen
Auf dem Podest
Villach. Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen mit Platz drei den nächsten Podestplatz beschert. Die 26jährige, die bei 90,5 und 90 Metern landete, musste sich im österreichischen Villach nur der Gesamtweltcupführenden Nika Prevc aus Slowenien sowie der zweitplazierten Lokalmatadorin Lisa Eder geschlagen geben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Eine schrecklich erfolgreiche Familievom 08.01.2026