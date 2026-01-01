Gegründet 1947 Donnerstag, 8. Januar 2026, Nr. 6
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.01.2026, Seite 16 / Sport
Skispringen

Auf dem Podest

Villach. Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen mit Platz drei den nächsten Podestplatz beschert. Die 26jährige, die bei 90,5 und 90 Metern landete, musste sich im österreichischen Villach nur der Gesamtweltcupführenden Nika Prevc aus Slowenien sowie der zweitplazierten Lokalmatadorin Lisa Eder geschlagen geben. (dpa/jW)

