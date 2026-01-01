Rabat. Das Achtelfinale des »Afrika-Cups« ist vorüber. Titelverteidiger Côte d’Ivoire besiegte am Dienstag abend eine tapfer kämpfende, aber deutlich unterlegene Fußballelf aus Burkina Faso mit 3:0. Politisch brisant an dem Spiel war, dass es am Wochenende Berichte von einem gescheiterten Putschversuch in Ouagadougou gegeben hatte. Laut der Infoseite afrik.com vom Dienstag sollen aber offizielle Stellungnahmen auch wegen der Begegnung in Marrakesch zurückgehalten worden sein. Zuvor hatte Algerien in der marokkanischen Hauptstadt Rabat das Team aus der Demokratischen Republik Kongo geschlagen. Das 1:0 erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Adil Boulbina in der 119. Minute eines ausgeglichenen Spiels, in dem die Gegner sich respektvoll umtanzten und vielen Abschlüssen die Schärfe fehlte. Das Viertelfinale des »Afcon 2025« findet Freitag und Sonnabend statt. Weitergekommen sind neben Côte d’Ivoire und Algerien auch Mali, Senegal, Ägypten, Nigeria, Kamerun und Gastgeber Marokko. (jW)