Deutsche Kinos haben 2025 Angaben von Branchenverbänden zufolge wieder etwas mehr Tickets verkauft. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen 89,2 Millionen Karten gelöst, teilten der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) und der Verband Allscreens unter Berufung auf einen Branchenanalysedienst mit. Im Vergleich zu 2024 sei dies ein Besucherplus von 2,2 Prozent. Der Gesamtumsatz liege bei knapp 900 Millionen Euro, hieß es weiter. Von rund 1.000 gestarteten Filmen hätten 18 die Marke von einer Million Besuchern geknackt. Mit seiner Westernkomödie »Das Kanu des Manitu« landete Michael »Bully« Herbig den Angaben zufolge den bestbesuchten Kinofilm des Jahres. Dahinter folgten »Ein Minecraft Film«, »Lilo & Stitch«, »Zoomania 2« und »Avatar: Fire and Ash«. »2025 war ein solides Jahr für die deutschen Kinos«, sagte Christine Berg, Vorstandschefin des HDF Kino. Vielfältige Filme, besonders aus Deutschland, hätten das Publikum begeistert. »Damit wir dieses Potential weiter entfalten können, braucht es jedoch weiterhin politische Rückendeckung in Form einer verlässlichen Investitionsförderung.« Die Verbände berufen sich auf Daten des Branchenanalysedienstes. Die offiziellen Kinozahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. (dpa/jW)