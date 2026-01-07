Newcastle. Die Premier League Darts muss in diesem Jahr ohne den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland auskommen. Der 55jährige Publikumsliebling mit dem Spitznamen »The Flying Scotsman« ist kein Teil des achtköpfigen Teilnehmerfeldes, wie der Weltdartsverband PDC auf Sky Sports bekanntgab.

Statt dessen sind neben dem gesetzten Quartett (Weltmeister Luke Littler, Vizeweltmeister Gian van Veen, Luke Humphries, Michael van Gerwen) auch die beiden Waliser Gerwyn Price und Jonny Clayton sowie der Engländer Stephen Bunting und Josh Rock aus Nordirland dabei. Die ersten vier Profis der Rangliste sind für die Millionenliga gesetzt, die weiteren vier erhalten von der PDC Wildcards.

Anderson hatte während der WM, bei der er überraschend das Halbfinale erreichte, klargestellt, dass er für diese Belastung keine Kraft mehr habe. »Ich bin zu alt. 16 Wochen weg zu sein und dann für andere Turniere zurückzukommen, das schaffe ich nicht«, sagte Anderson, der 2015 und 2016 Weltmeister war und die Nummer sechs der Rangliste ist. Die Premier League beginnt am 5. Februar in Newcastle. (dpa/jW)