Auckland. Venus Williams hat ihr erstes Einzel des neuen Jahres verloren. Die 45jährige Tennisspielerin unterlag am Dienstag morgen (MEZ) im neuseeländischen Auckland in der ersten Runde des dortigen WTA-250-Turniers der Polin Magda Linette mit 4:6, 6:4, 2:6. Mit den Turnieren in Auckland und Hobart bereitet sich die siebenmalige Majorsiegerin auf die Australian Open vor. Für das Turnier hat Williams, die derzeitige Nummer 582 der Weltrangliste, von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten. Die 45jährige wird die älteste jemals im Hauptfeld vertretene Teilnehmerin sein. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden war. (dpa/jW)