Feuilleton
»Klimawandel und Gesellschaftskritik«. Vortrag. Der Verweis auf zukünftige Folgen des Klimawandels soll Menschen mobilisieren. Doch ähnlich wie moralisierende Konsumkritik, technokratischer Optimismus hat diese Reaktion auf den Klimawandel blinde Flecken. Donnerstag, 8.1., 19 Uhr. Ort: Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, Rostock. Veranstalter: Literaturhaus u. a.

»Friedenscafé«. Thema ist die »hybride Kriegführung«, Freitag, 9.1., 14 Uhr. Ort: Café Jetzt, Norderstr. 134, Flensburg. Veranstalter: DFG–VK

»Streaming der 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz«. Der Eintritt ist frei. Es gibt Snacks und Getränke. Essen kann bei Lieferdiensten bestellt werden. Sonnabend, 10.1., 10 Uhr. Orten und Veranstalter: Linkes Zentrum »Lilo Herrmann«, Böblinger Str. 105, Stuttgart

Dialog, Fürther Str. 40 A, Nürnberg. Veranstalter: junge Welt-Leserinitiative Nürnberg

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

