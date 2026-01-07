»Klimawandel und Gesellschaftskritik«. Vortrag. Der Verweis auf zukünftige Folgen des Klimawandels soll Menschen mobilisieren. Doch ähnlich wie moralisierende Konsumkritik, technokratischer Optimismus hat diese Reaktion auf den Klimawandel blinde Flecken. Donnerstag, 8.1., 19 Uhr. Ort: Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, Rostock. Veranstalter: Literaturhaus u. a.

»Friedenscafé«. Thema ist die »hybride Kriegführung«, Freitag, 9.1., 14 Uhr. Ort: Café Jetzt, Norderstr. 134, Flensburg. Veranstalter: DFG–VK

»Streaming der 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz«. Der Eintritt ist frei. Es gibt Snacks und Getränke. Essen kann bei Lieferdiensten bestellt werden. Sonnabend, 10.1., 10 Uhr. Orten und Veranstalter: Linkes Zentrum »Lilo Herrmann«, Böblinger Str. 105, Stuttgart

Dialog, Fürther Str. 40 A, Nürnberg. Veranstalter: junge Welt-Leserinitiative Nürnberg