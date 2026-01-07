Allerlei Geheimnisse
In einer ehemaligen Latrinenanlage eines Herforder Damenstifts machte ein Archäologe einen merkwürdigen Fund. In der zwei Meter tiefen Grube entdeckte er ein phallusförmiges Objekt aus grünlichem Glas. Der »Glasphallus von Herford« ähnelte tatsächlich einem Dildo und warf ein schrilles Licht auf das überraschend unkeusche Leben der westfälischen Nonnen. Die Entdeckung des Dildos ist nur eine von vielen mysteriösen Geschichten aus der Welt der Archäologie, die der Journalist Guido Kleinhubbert in seinem Buch »Düstere Geheimnisse« präsentiert. Ob der mumifizierte Finger einer Moorleiche, eine 7.000 Jahre alte Schädelkalotte aus einer mutmaßlichen Kannibalensiedlung aus der Pfalz oder das »Blutglas aus Stade«, das im 19. Jahrhundert bei einem grausamen Ritual zum Einsatz kam, der Autor nimmt uns mit auf eine ebenso abgründige wie spannende Reise in die deutsche Vergangenheit. So gruselig auch vieles ist, was Kleinhubbert in seinem Buch zutage fördert, er verirrt sich nicht in Spekulationen, sondern bleibt der Wissenschaft verpflichtet. Manchmal ist auch diese ratlos, so wie bei dem Fund von Zauber- oder Voodoo-Puppen in einem ehemaligen Straubinger Römerlager. Wer hier wen mit einem bösen Fluch belegen wollte, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Wo die Gewalt gärtvom 07.01.2026
-
Grube-Deister, Simonvom 07.01.2026
-
»Was geschieht, ist die Verschiebung von Verantwortung«vom 07.01.2026
-
Yes we kämm: Firmennamenvom 07.01.2026
-
Rotlicht: Wertvom 07.01.2026
-
Nachschlag: Seltsame Sachenvom 07.01.2026
-
Vorschlagvom 07.01.2026
-
Veranstaltungenvom 07.01.2026