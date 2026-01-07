IMAGO/Henricus Lüschen »Die Aggression gegen Venezuela zielt darauf ab, ein Volk zu disziplinieren und ein unabhängiges Projekt zu zerstören«

Donald Trump verkörpert eine konzentrierte, autoritäre und offen gewalttätige Form der Ausübung imperialer Macht in der aktuellen Phase des globalen Kapitalismus. Seine politische Praxis basiert auf einem Leitprinzip: der absoluten Vorherrschaft der Macht der Vereinigten Staaten, die direkt – ohne Anerkennung rechtlicher, institutioneller oder politischer Grenzen – ausgeübt wird. Die internationale Ordnung erscheint unter seiner Führung als eine, die von einer einzigen Person aus hierarchisch organisiert und durch Gewalt aufrechterhalten wird.

Diese Form der Macht manifestiert sich in einer instrumentellen Beziehung zum Völkerrecht. Normen, Verträge, Konventionen und multilaterale Institutionen fungieren als Werkzeuge, die den Interessen des Imperiums untergeordnet sind. Sie werden genutzt, um Staaten, die souveräne Projekte verfolgen, zu bestrafen, unter Druck zu setzen oder zu isolieren, und werden neutralisiert, wenn sie die Fähigkeit zur Durchsetzung einseitiger Entscheidungen beeinträchtigen. Das Recht wird so zu einem taktischen Mittel der imperialen Macht.

Trump übt diese Dominanz mit politischem Exhibitionismus aus. Die öffentliche Verletzung internationaler Verträge, Resolutionen und Prinzipien wird zu einer Demonstration von Autorität. Die Verletzung der internationalen Rechtsordnung erhält einen performativen Wert: Sie vermittelt Hierarchie, erzeugt Einschüchterung und verstärkt die Logik der Befehlsgewalt. Die Botschaft ist klar und konstant: Die Legalität ist dem Willen der imperialen Macht untergeordnet.

Das nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene institutionelle Gefüge (die Vereinten Nationen, das multilaterale Vertragssystem, die Menschenrechtskonventionen und die Mechanismen der internationalen Justiz) erscheint unter dieser Logik als ein Feld imperialer Intervention. Trump reorganisiert es zu einer Architektur permanenten Drucks, selektiver Sanktionen und kontinuierlicher Drohungen, die darauf abzielt, die globale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten.

Besonders gravierend kommt diese Praxis in der direkten Verfolgung internationaler Justizmechanismen zum Ausdruck. Der Internationale Strafgerichtshof, der zur Untersuchung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord geschaffen wurde, wird zum Ziel, wenn er seine Arbeit auf strategische Verbündete Washingtons richtet. Richter und Staatsanwälte, die Verbrechen der Regierung Netanjahu untersuchen, werden Opfer politischer Repressalien, Drohungen und Sanktionen. Die Botschaft ist eindeutig: Internationale Gerechtigkeit ist nur dann akzeptabel, wenn sie nicht den Kern der imperialen Macht und ihre Verbündeten trifft.

Die gleiche Logik gilt für die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Ihre Aufgabe besteht darin, systematische Menschenrechtsverletzungen gemäß dem Mandat der Vereinten Nationen zu dokumentieren. Die Antwort der imperialen Macht erfolgt in Form von Sanktionen, Diffamierungskampagnen und direktem politischem Druck. Das Ziel besteht darin, die Wahrheitsfindung zu disziplinieren, diejenigen zu bestrafen, die die Verbrechen benennen, und alle internationalen Mechanismen zu deaktivieren, die die Straflosigkeit einschränken.

Aus historischer Sicht steht diese Form der Machtausübung in der Tradition des expansionistischen Faschismus, angepasst an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen imperialen Faschismus, der mit wirtschaftlichem Zwang, Finanzblockaden, diplomatischer Erpressung, Medienkrieg und militärischen Drohungen oder Aggressionen operiert. Sein strukturelles Merkmal ist die permanente Ausweitung der Herrschaft, um die Kontrolle über Ressourcen, strategische Routen und wichtige geopolitische Räume zu sichern.

Die jüngsten Äußerungen Trumps, in denen er offen die Monroe-Doktrin bekräftigt, verdichten diese Weltanschauung. Lateinamerika wird als Raum unter imperialer Vormundschaft definiert, als Territorium, das einer übergeordneten Autorität unterworfen ist, die über seine wirtschaftlichen Beziehungen, seine Regierungen und seine politische Ausrichtung entscheidet. Die Monroe-Doktrin fungiert nicht mehr als historischer Bezugspunkt, sondern wird zum operativen Prinzip des zeitgenössischen Imperialismus.

In diesem Zusammenhang bekräftigt Trump, dass es die Vereinigten Staaten sein werden, die mit venezolanischem Öl Handel treiben, und eignet sich damit diskursiv eine strategische Ressource an, die dem venezolanischen Volk gehört. Diese Aussage drückt eine direkte koloniale Logik aus: Die Ressourcen eines souveränen Landes werden in den Kreislauf der imperialen Herrschaft integriert als Beute, die vom Zentrum der Macht aus verwaltet wird.

Dasselbe Konzept kommt zum Ausdruck, wenn Trump sich das Recht anmaßt, zu entscheiden, wer der »Gouverneur« Venezuelas sein soll. Der Begriff drückt eine Sichtweise des Landes als Protektorat aus, das seiner politischen Souveränität beraubt ist. Das Mandat des Volkes, die Verfassungsmäßigkeit und die internationale Anerkennung werden dem Willen der imperialen Macht untergeordnet. Die politische Macht verlagert sich vom venezolanischen Volk nach Washington.

Diese Erklärungen legen den ideologischen Rahmen fest, aus dem heraus die umfassende Aggression gegen Venezuela organisiert und legitimiert wird. Wirtschaftlicher Druck, Finanzblockade, Medienkrieg, diplomatische Isolation und die Verfolgung von Führungskräften sind Teil derselben Strategie der Herrschaft. Die Entführung des legitimen und verfassungsmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau durch die Vereinigten Staaten auf direkten Befehl Trumps ist der extreme Ausdruck dieser Logik.

Diese Entführung verdeutlicht auf pädagogische Weise die Funktionsweise des zeitgenössischen imperialen Faschismus. Die Macht handelt ohne Anerkennung der Souveränität, ohne Respekt vor dem Willen des Volkes und ohne Rücksicht auf die internationale Legalität. Diese Tat sendet eine Botschaft an alle Völker der Welt: Kein gewähltes Amt, keine Unterstützung durch das Volk und keine verfassungsmäßige Legalität bieten Schutz vor dem Willen des Imperiums.

Venezuela nimmt in dieser Strategie einen zentralen Platz ein, weil es mehrere entscheidende Elemente vereint: Kontrolle über Energieressourcen, ein souveränes politisches Projekt, eine starke Basis und Widerstandsfähigkeit. Die Aggression gegen Venezuela zielt darauf ab, ein Volk zu disziplinieren, ein unabhängiges Projekt zu zerstören und einen einschüchternden Präzedenzfall auf globaler Ebene zu schaffen.

Lateinamerika, das von den USA als »Hinterhof« betrachtet wird, wird zu einer strategischen Priorität. Die Kontrolle über die Region sichert Ressourcen, Rückhalt und globale Handlungsfreiheit. Kuba bleibt unter permanenter Belagerung, weil es ein souveränes revolutionäres Projekt aufrechterhält. Kolumbien und Mexiko sind als Räume politischer und territorialer Disziplinierung Drohungen, Strafmaßnahmen und ständigem Druck ausgesetzt. Der Iran nimmt in dieser imperialen Architektur einen zentralen Platz ein. Die Kontrolle über den Iran bedeutet die Kontrolle über den Nahen Osten, wichtige Energierouten und entscheidende regionale Gleichgewichte.

Die permanente Bedrohung des Iran entspricht der Notwendigkeit, einen souveränen Akteur zu unterwerfen, der die totale Dominanz der Region verhindert und Allianzen unterhält, die die Hegemonie der USA in Frage stellen.

Grönland erscheint als strategischer Faktor für die Kontrolle der Arktis und der aufstrebenden Routen. Die Europäische Union fungiert als untergeordnete Struktur, militärisch ausgerichtet, energetisch abhängig und politisch diszipliniert. Jede supranationale Organisation, die in der Lage ist, das unilaterale Handeln der imperialen Macht einzuschränken, wird zu einem Hindernis, das es zu neutralisieren gilt.

China ist der zentrale systemische Feind. Trump identifiziert China als die größte Herausforderung für die Vorherrschaft der USA. Die globale Strategie zielt darauf ab, die Kontrolle über den »Hinterhof«, den Nahen Osten und die strategischen Räume Europas zu sichern, um in der Konfrontation mit China freie Hand zu haben. Die regionale Vorherrschaft geht der systemischen Konfrontation voraus.

Der imperiale Faschismus führt zu instabilen Unterordnungsverhältnissen. Die Europäische Union veranschaulicht diese Dynamik: Sie akzeptiert Sanktionen, Militarisierung und aufgezwungene Ausrichtungen, während sie weiterhin Erpressung und Verachtung ausgesetzt ist. Vasallentum führt zu Ausbeutung und Demütigung, nicht zu Stabilität und Respekt.

Aus historischer und pädagogischer Sicht breitet sich diese Form der Macht dort aus, wo sie auf keinen organisierten Widerstand stößt. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sind nach wie vor gültig: Der Faschismus wurde nicht durch seine innere Erschöpfung besiegt, sondern durch politische Organisation, Mobilisierung der Bevölkerung, den Aufbau souveräner Projekte, internationale Solidarität und direkte, koordinierte Konfrontation mit seiner Logik der Herrschaft. Diese Lehre wirft ein Licht auf die Gegenwart.

Angesichts des neofaschistischen Imperialismus erfordert die Verteidigung der Souveränität, des Friedens und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung aktives Engagement, politische Koordination und den Willen zum Widerstand.

Trump verkörpert eine autoritäre und neofaschistische Phase eines Imperialismus in der Krise, der auf direkter Herrschaft und der offenen Ablehnung jeglicher rechtlicher oder politischer Grenzen basiert. Angesichts dieser Offensive darf sich der internationalistische Widerstand nicht auf rhetorische Parolen beschränken, sondern muss eine konkrete historische Aufgabe darstellen. Venezuela zu verteidigen bedeutet heute, das Prinzip der Volkssouveränität selbst zu verteidigen und das Recht der Völker der Welt zu bekräftigen, ihr Schicksal gegenüber dem Recht des Stärkeren selbst zu bestimmen.