Sydney. Das deutsche Tennisteam hat beim United Cup das zweite Gruppenspiel gegen Vorjahresfinalist Polen verloren und muss um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Alexander Zverev erlitt im ersten Einzel beim 3:6, 4:6 gegen Hubert Hurkacz in Sydney seine erste Niederlage der neuen Saison. Gegen die starken Aufschläge des Polen fand der Weltranglistendritte kein Mittel und zertrümmerte völlig frustriert nach dem Break zum 3:4 im zweiten Satz einen Schläger. Hurkacz kehrte nach einer mehr als halbjährigen Pause wegen einer Knieoperation auf die Tour zurück, zeigte aber keine Anlaufschwierigkeiten und servierte 21 Asse. Im Anschluss verlor trotz einer starken Leistung auch Eva Lys gegen die Weltranglistenzweite Iga Świątek mit 6:3, 3:6, 4:6. Zum Auftakt hatte Deutschland 3:0 gegen die Niederlande gewonnen. Bei einem Sieg wäre das deutsche Team sicher in der Runde der besten Acht gewesen. Nun hängt das Weiterkommen von den Ergebnissen in den weiteren Gruppenspielen ab. Neben den Siegern schafft es auch der beste Gruppenzweite der drei Gruppen in Sydney in die K.-o.-Phase des Turniers. (dpa/jW)