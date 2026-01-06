Gegründet 1947 Dienstag, 6. Januar 2026, Nr. 4
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.01.2026, Seite 10 / Feuilleton
Verkehr

Ernies Ampel

Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen. Die beiden Figuren der »Sesamstraße« regeln bald den Verkehr. Sie übernehmen die Rolle der Ampelmännchen an zwei NDR-Standorten, wie der Sender mitteilte. Der NDR produziert als Vertragspartner von Sesame Workshop seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße. Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen. In München übernimmt Pumuckl als Ampelmännchen, im hessischen Friedberg Elvis Presley und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

